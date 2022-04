Bonjour, mon nom est Antoine Le Jeune.



Je suis infographiste print avec des base de web et d'animation flash par des formations post scolaire. J'ai fait mes études d'art graphiques à l'école SépiaBrassart à Nantes.



Cela fait 14 mois que je suis en recherche d'emploi après un CDD de 3 mois en imprimerie. Durant mes études, j'ai également éffectué des stages en agences telle que Nouvelle Vague(publicité - 1 mois) et Agural( communication - 3 semaines).



J'ai généralement un bon feeling avec les gens, j'aime le travail bien fait et l'esprit d'équipe.



Mes domaines de prédilections sont les univers musicaux, du sport, surtout le snowboard, du poker, le design d'espaces(stand promo),le brainstroming, la création de logos et d'illustration en relation avec ces thèmes.



Mes motivations : Créer un agence de communication évenmentielle après 10 ans d'expérience dans un studio graphique ou une agence de publicité.



Mes attentes immédiates : Trouver un job dans une agence de communication ou de publicité pour vivre

correctement



Mes compétences :

Acrobat

Actionscript

Adobe

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop Illustrator Indesign

CSS

Dreamweaver

Flash

HTML

Illustrator – indesign

indesign

infographiste

Suite adobe