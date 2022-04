Jeune, dynamique et ambitieux, présent dans le groupe CARREFOUR depuis septembre 2013, je prend ma prise de poste en tant que Manager Fruits et Légumes/Marée au Carrefour de Fougères en Juillet 2015 après avoir été apprenti puis stagiaire Manager au rayon Fruits et Légumes du Carrefour Rennes Alma. Je suis à ce jour et présent depuis début juin 2017 sur l’Hypermarché de Carrefour Quimper sur les mêmes rayons.



Je réalise beaucoup de formations en interne afin d'augmenter mes competences qu'elles soit techniques, managériales, marketing et/ou de terrains.



J'ai à ce jour une equipe de 24 personnes sous ma responsabilité.



J'envisage l'avenir avec beaucoup d'ambition, toutes les opportunitées qui se présentent à moi sont bonnes à entendre, à étudier et/ou à saisir.



Pour toutes informations ou questions supplémentaires, ne pas hésiter à me laisser un message, je serais être réactif.



Antoine Le Letty.



Mes compétences :

COMMERCANT

DYNAMISME

RIGUEUR

AMBITION

GESTION DE PROJET

FACILITE D'ADAPTATION A UNE EQUIPE/POSTE

LEADERSHIP

MANAGEMENT

MOTIVATION

ECOUTE/COMPREHENSION

ANALYSE DES PERFORMANCES