Après une formation dans le milieu technique, je me suis orienté vers le milieu commercial.

Actuellement en alternace, je prépare un BTS NRC dans une entreprise qui me donne des responsabilitées et me permet d'acquérir des connaissances importantes.



N'hésitez pas à me contacter : quentin.leletty@gmail.com



Cordialement

Quentin



Mes compétences :

Sociable