Nathalie BLONDET

Mon expérience professionnelle se répartit en 3 grands domaines :

- Marketing opérationnel

- Communication opérationnelle, commerciale et événementielle

- Développement commercial



Ces 10 dernières années, j'ai travaillé sur les différentes facettes du marketing et de la communication opérationnels, j'ai ainsi réalisé de nombreux supports et organisé de nombreuses manifestations.



Ma dernière mission, chez un fabricant de ventilateurs industriels, m'a permis de concevoir et actualiser tous les documents internes et externes destinés aux commerciaux, et de réaliser une étude sur la mise en place d'un site e-business. J'ai également créé, structuré et organisé plusieurs bibliothèques à disposition sur l'intranet (documents commerciaux,photothèque, etc...).

Précédemment, chez le leader européen de l’impression numérique grand format, concernait deux divisions de l’entreprise : la Division « Print » et la Division « Décoration Intérieure ».

En relation directe avec le Directeur Général, l’une de mes tâches essentielles consistait à concevoir, gérer et faire évoluer tous les supports et outils commerciaux et marketing pour les clientèles très spécifiques de ces deux divisions (pour le marché français).

J'étais également chargée de toutes les opérations de communication institutionnelle et événementielle que je gérais en globalité.



J’ai par ailleurs acquis mon savoir-faire au contact de clientèles et de secteurs d’activité diversifiés, et notamment au sein d'environnements techniques.

Après plusieurs années passées en distribution spécialisée, j’ai également développé une bonne expérience en gestion et suivi d’opérations commerciales.



Forte de la richesse de ces univers et d’une grande adaptabilité, je suis très à l’aise dans la dimension opérationnelle et dans l’interface client/entreprise.



Mes compétences :

Pack office

Indesign CS5

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Xpress

Publisher et Photoshop

Marketing opérationnel

Communication commerciale

Développement commercial

Distribution spécialisée

Distribution sélective