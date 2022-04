Profil et réseau régulièrement mis à jour sur Linkedin http://fr.linkedin.com/in/florenceghrenassia/



Florence GHRENASSIA dirige l’Office de Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Office centralisé

pour les 37 hôpitaux de l’AP-HP, chargé de détecter, protéger et transférer les innovations de l’AP-HP, plus gros groupe hospitalier mondial qui regroupe 92 000 employés dont 22 000 médecins.

Docteur en Pharmacie, spécialisée en propriété industrielle et en valorisation de la recherche & de l’innovation en santé/biotech, business developer, Executive MBA de HEC Paris, ancienne attachée des Hôpitaux, pharmacien dans l’industrie pharmaceutique, puis chargée de développement chez Beckman Coulter.

Cet Office a déposé plus de 800 brevets, près de la moitié sont licenciés. Plusieurs centaines de partenariats industriels ont été mis en place, créateurs d’innovations entre équipes et entreprises.60 entreprises créées.

Elle créé APinnov en 2003, les rencontres d’affaires annuelles entre équipes AP-HP et industriels, lors desquelles sont remis les Trophées de l’Innovation AP-HP. Elle a créé et anime Hôpital Tech Transfert, réseau national regroupant toutes les structures de transfert de technologie des CHU. Elle a accompagné la création de 60 entreprises crées sur la base d’innovations issues de l’AP-HP. Elle est chargée de plusieurs enseignements en masters et écoles doctorales ou DU sur la valorisation, la PI et le transfert de technologie.

Florence Ghrenassia est Professeur Associéà l'UNiveristé Paris Descartes, Faculté de Pharmacie, chargée d'enseignements sur l’innovation et l’entrepreneuriat.



