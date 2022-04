Antoine LE MAREC

Je me suis spécialisé par mes études en développement international et local. Après une expérience à Dakar au sein de l'UNESCO, je suis revenu en France dans la région toulousaine où j'ai accompagné le développement économique d'un territoire de 10 000 personnes.



Au sein du Conseil Régional du Languedoc Roussillon, j'ai développé un dispositif de prévention des risques économiques et d'optimisation des performances de l'entreprise. Un partenariat avec les acteurs du développement économique où l'enjeu principal est de repérer les entreprises dotée d'un bon potentiel afin de leur permettre de les accompagner dans une stratégie d'optimisation de leur performance. Plus de 500 entreprises ont été accompagnées à ce jour.



Depuis 2013, chargé des filières économiques et pôles de compétitivité, je suis notamment la structuration d'une filière EnR en Languedoc Roussillon et le développement d'un écosystème autour du projet Eolien Flottant.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Analyse de projet

Développement économique

Développement international

Etudes economiques

Evaluation de projet

Gestion de projet

International

Prévention