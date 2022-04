Antoine LE PHILIPPE

J'ai intégré le monde de l'automobile en Octobre 2010 par l'intermédiaire du GNFA et la concession Audi Valodis à Pontoise qui m'a accueilli durant cette année.



Formé par M.RIVES au GNFA (nombreuses années d'expérience chez Mercedes-Benz) et encadré par N.GINTRAND en concession,

J'ai obtenu ma certification en octobre 2011 avec une moyenne générale de 15,45 ce qui a fait de moi le major de cette promotion 2010/2011.



Durant cette année, j'ai appris les bases du métier de Commercial Automobile, découverte des besoins du prospect, proposition de formules de financement adaptées et estimation complète d'un véhicule d'occasion.





Par la suite en poste chez Citroën à Chelles durant deux ans, les volumes plus importants et les process différents m'ont permis de peaufiner ma formation et d'être aujourd'hui un vendeur confirmé.



La concession VPE à Saint Ouen l'Aumône me permet aujourd'hui de retrouver avec joie la saveur du Premium.







Mes compétences :

Développement commercial

Automobile

Informatique

Négociation

Vendeur

Commercial

Financement automobile