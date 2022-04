Actuellement :

Représentant de la marque Soprofen, fabricant français de volets roulants, portes de garages et de solutions pour la fermeture de l'habitat sur les départements des deux Savoies, Isères, Drôme et Hautes Alpes.

Clientèle essentiellement composée de Menuisiers et installateurs.



Mes compétences :

Commercial

Ingénieur Commercial

Technico commercial