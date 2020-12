Nicolas LUGENBUHL

De formation BTS Management des Unites Commerciales ( en alternance ), j'ai toujours été attiré par les métiers de la vente et du commerce. Mes expériences professionnelles chez BOUYGUES TELECOM, BEISER ENVIRONNEMENT, SOPROFEN SAS ( Groupe Atrya ) et la Quincaillerie Hanns m’ont permis développer les qualités adéquates . En effet, au travers des postes et responsabilités qui m'ont été confiés au long de mon parcours, j'ai pu affiner mon sens de la négociation et consolider ma capacité à atteindre les objectifs fixés. J’ai acquis au cours de mes expériences les qualités d’écoute, de conseil, de gestion, du sens du contact et de la négociation ainsi le goût de relever des challenges.



Mes compétences :

Vente B2B

Négociation commerciale

Téléphonie mobile

Agriculture

Travail en équipe

Ambition

Autonomie professionnelle

Gestion de la relation client

Techniques de vente