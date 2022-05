Philippe DELOISON

Expérience en Marketing Stratégique et Opérationnel, et en Business Développement, acquise dans divers environnements industriels internationaux (fibres textiles haut de gamme, composants d'interconnexion et industrie du câblage, électroménager - produits blancs, Secteur Tertiaire, Contrôle des fluides, Protection solaire), avec une expertise dans l'apport de solutions innovatrices orientées clients reliant contraintes technologiques et besoins des utilisateurs finaux.



Centres d’intérêts: technologies vertes, Efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, concepts de maisons à faible consommation, passives et pré-industrialisées.



Compétences

• Marketing Stratégique et Opérationnel International

• Gestion des Grands Comptes globaux et des prescripteurs

• Etablissement de relations et de partenariats de distribution

• Gestion transversale de projets

• Gestion de portefeuille produit

• Communication Produit & Evénements promotionnels

• Management d'équipes Marketing et Vente

• Engagé, Enthousiaste, Innovateur, Persévérant, Adaptable, Esprit d'équipe et orienté résultats, coaching

• Conscience et sensibilité multiculturelle

• Trilingue: français, allemand et anglais



Mes compétences :

Communication

Marketing

Industrie

International

Gestion de projet

Management

Vente

Business developpement

