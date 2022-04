Antoine LEBARD

Directeur de projet et consultant dans le domaines des SIG (Systèmes d'Informations Géographiques).



Ancien fondateur et directeur technique de la société STAR-APIC (à l'époque POLILOG).



Ingénieur civil de l'Ecole National des Ponts et Chaussées (81)



Mes compétences :

AJAX

APIC

Autodesk

Directeur de projet

EAI

ESRI

JAVA

MapInfo

Microsoft Serveur

Oracle

SIG