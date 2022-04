Antoine LEBLOND

Passionné par le domaine du Marketing, je prends plaisir à gérer des projets complexes et à relever chaque jour de nouveaux défis.



Mes compétences vont de la gestion de projets à la création de contenus (SEO, photos, vidéos, infographies) en passant par la création de sites Internet (Wordpress, Django CMS, programmation en Python).



Je pourrais me définir comme un geek curieux de nature, créatif, ambitieux et désireux d'en apprendre toujours plus.



Mes passions dans la vie: la littérature, la photographie, la réalisation de vidéos ainsi que la programmation informatique.



Si vous souhaitez une présentation détaillée dans un format offline, je vous invite à consulter cette présentation : https://drive.google.com/open?id=0B0vc8RbhIY9TR3V0NGFaZnBBOFE



N'hésitez pas également à consulter ci-dessous la vidéo de mon dernier entretien, au cours duquel j'ai été plutôt malmené.



Mes compétences :

TOEIC (905)

Pack Office

SAP

Python

Adobe InDesign CS6

SQL

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

HTML 5

Django

Adobe Photoshop CS6

Marketo

Mailchimp

Microsoft Dynamics