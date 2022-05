Mickael FERNANDES

Gérant du magasin Vet'Affaires de Beauvais depuis Mars 2012, je suis à la recherche d'un poste de:



- Chef de rayon

- Adjoint de magasin

- Gérant de magasin



dans la grande distribution alimentaire ou tout autres formes de commerce.



Fort de mon expérience de Directeur de magasin, voici les missions que je peux prendre en charge au sein d'un commerce:



§ Ouverture / Fermeture magasin

§ Management et gestion de la masse salariale

§ Déballage / Etiquetage / Merchandising

§ Gestion des stocks / Lutte contre la démarque / Inventaire

§ Optimisation du chiffre d’affaire / Réalisation budget prévisionnel

§ Prise de commande / Réassort

§ Prise et comptage de la caisse

§ Vente et conseil client / Traitement des litiges clients

§ Logistique

§ Préparation et suivi des opérations commerciales (soldes, déstockage…)

§ Prise en charge des stagiaires





Mes compétences :

Sociable

Ouverture d'esprit

Adaptabilité