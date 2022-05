Mickael FERNANDES

Après un CAP passer chez Barriquand échangeur à Roanne, Bac pro et BTS passer chez EBI, j'ai développer avec un petit parc machine l'activité de chaudronnerie au sein de la société. (EBI = Electricité Bâtiment Industrie = entreprise familiale depuis 1988) La société EBI est devenue EBI-Agrocuv et 100% de son activité est maintenant de la chaudronnerie, tuyauterie, Bureau d'étude et développe en continue son savoir faire avec un parc machine et outil à la hauteur de ses compétence.



Mes compétences :

Tuyauteur soudeur

Chaudronnier monteur soudeur

Certification ISO 9001 version 2015

Technico-commercial

Responsable bureau d'étude

Direction de production

Chargé d'affaire atelier et chantier

Chef d'équipe atelier et chantier

Dessinateur projeteur conception en 3D