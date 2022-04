Antoine LEBON

Je suis titulaire d'un Master 2 Contrôle de Gestion et Pilotage Stratégique depuis octobre 2019.

J'ai 5 ans d'expérience professionnelle en alternance :

- 2 ans en comptabilité (2014-2016) effectuées en cabinet d'expertise comptable où j'avais en charge mon propre portefeuille client

- 3 ans en contrôle de gestion (2016-2019), 1 chez Caviar Kaspia et 2 chez Safran Aircraft Engines où j'ai travaillé sur les budgets, les reporting, la gestion de trésorerie…

J'ai acquis une bonne maîtrise d'Excel, je suis rigoureux et ai le goût pour les chiffres. Je fais preuve d'un bon esprit d'équipe.