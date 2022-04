Antoine LEBON

Spartoo.com, parmi les leaders européens de la vente de chaussures, de textile et de maroquinerie sur internet, continue son fort développement depuis sa création en 2006 pour atteindre un chiffre d'affaires de 140 millions d’euros en 2016.



Spartoo.com est devenu l’un des plus beaux succès sur le marché de la mode en France et en Europe.



Entreprise jeune et dynamique, Spartoo.com est présent dans une vingtaine de pays européens, et continue à se développer fortement à l'international.



Basée à Grenoble, Spartoo.com compte près de 400 personnes.