Antoine LECLERCQ

Actuellement en licence Gestion à la faculté de sciences économiques et de Gestion de l'Université Catholique de Lille, je suis un vrai passionné de sports, et pratiquant de football et de cyclisme. Je dispose de diverses expériences professionnelles qui m'ont permis de mettre un pied dans le monde pro. En ce moment, je suis serveur dans le restaurant familial, L'Auberg'In à Aubers, serveur également au Grand Stade Pierre Mauroy, et vendeur sportif pour le magasin B'twin Village, en parallèle de mes études.

Par ailleurs, j'organise avec un comité à mes côtés une course cycliste appelée le "Rayon Aubersois"