Antoine LECLERCQ

Professionnel de l'administratif dans tous les secteurs d'activité.



Ma disponibilité, mon dynamisme mon sérieux et mon sens du relationnel sont des atouts que mon employeur et les clients apprécieront.



Secrétariat courant :

- Prise de rdv

- Mise en page devis/facture – courrier – rapport – présentation



Organisation :

- Aide à la décision

- Classement, archivage

- Conseil

- Gestion de planning



Communication

- Carte de visite

- Web : Site, e-mailing, réseau

- Papier : Flyer, livret



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Paye

GE

Paint

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion administrative

Emailing

Enquètes de satisfaction

Management

Statistiques

Recrutement

Aide au recrutement

Base de données

Accueil des clients

Facturation

Gestion de contrats

Relations clients

Suivi fournisseurs

Gestion des commandes

Suivi commercial et administratif