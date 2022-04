Antoine LECLERCQ

Commercial B to B dans la vente et l'organisation de séminaires d'entreprises dans l'hôtellerie de luxe depuis 6 ans, je suis aujourd'hui activement à la recherche d'un emploi. Issu d'une formation commerciale et marketing, je recherche un poste dans le commerce B to B.



Mes compétences :

Commercial

Esprit d'équipe

Marketing

Sens des responsabilités

Stratégie

Stratégie marketing

Ténacité

Luxe

Tourisme

Développement commercial

Vente

Management

Communication

Relations clients

Aisance relationelle

Gestion de projet