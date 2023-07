Simon REGNIER

Consultant en recrutement métiers de l'industrie, ingénierie T.C.E et fonctions supports. Praticien Sosie et Mbti



Je recrute en permanence et propose des offres de poste à des profils en recherche d'un job.



Avec des offres surtout orientées métiers de l'industrie et ingénierie TCE je peux vous proposer des postes cadres et non cadres allant de l'étude pour la construction de l'usine, jusqu'à la production des produits finis. en passant par la conception des installations, la supervision des travaux, ou la qualité-sécurité.

Que vous soyez techniciens, ingénieurs ou doctorants.



J'ai également des offres concernant les fonctions supports notamment RH ou Finance



ou des secteurs pénuriques: dessinateur-projeteur, génie civil, tp, piping, ....



si vous êtes à l'écoute du marché, ou si vous cherchez des candidats n'hésitez pas, contactez moi



Mes compétences :

Management

Étude de marché

Marketing

Informatique

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Stratégie

Conduite du changement

Evénementiel

Communication