Antoine LEFEBVRE

Suite à un BTS Qualité Sécurité Environnement en alternance à la tuberie Vallourec (service Sécurité), j'ai réalisé un an d'alternance au service Qualité du groupe TEC Automatismes.

Pour la rentrée 2018, je me suis tourné vers le cycle d'ingénieurs de l'EI.CESI en alternance à Vallourec Oil & Gas (VOGfr) à un poste mêlant production / process et QHSE.



Mes compétences :

PSC1

Informatique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Réglementation ICPE

Norme ISO 9001

AMDEC

Analyse environnementale

Évaluation du risque chimique

Évaluation des risques professionnels

HACCP

Microsoft Project