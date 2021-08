Nathan LEFEBVRE

Ambitieux et animé par les challenges, je me suis passionné pour la création et l’amélioration de process dans les domaines de la mécanique (métallurgie, aéronautique, automobile...).

Mon esprit d’équipe et le besoin de défi me permettent d’être à l’aise sur le terrain, au cœur de l’action.



Mon expérience réalisée en bureau d’Ingénierie m’a permis de découvrir le monde de l’industrie. Avide d’apprendre toujours plus sur les technologies nouvelles et envieux de mettre en application mes acquis de formation Ingénieur Productique, j’évolue aujourd’hui vers une fonction dans les méthodes.



Je suis exigeant dans la définition de mon offre de services afin d’être performant et compétent sur un poste d’ingénieur méthodes au sein de votre société.





Mes compétences :

Excel

Autocad

Solidworks

Ms project

Management de projet

Powerpoint

Management du changement

CATIAV5