Antoine LEFÈVRE

Jeune diplômé titulaire d'un Master 2 en Droit des affaires et disposant d'un an d'expérience en tant que juriste d'affaire au sein du Groupe Nasse et Marchand DEMECO, je recherche actuellement un V.I.E ou un CDI dans le domaine du droit des affaires, droit des sociétés ou droit des contrats.



Je maîtrise l'anglais couramment (j'ai vécu un an aux USA et 5 mois en Angleterre), ai des notions d'allemand et je suis ouvert à l'apprentissage de toute langue.



Je suis dynamique, sociable, rigoureux et très autonome. J'ai déjà occupé le poste de juriste pendant un an au sein du groupe Nasse et Marchand en remplacement d'une juriste absente.



Disponible immédiatement, je suis bien évidemment disponible pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

PPT

Microsoft Excel