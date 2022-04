Antoine LEFEVRE

Les entreprises d'aujourd'hui doivent doivent faire face a une explosion des applications, des données, des partenaires et des clients tout en s'assurant d'être une entité unique et hautement performante.



MuleSoft est une start-up qui connait une croissance explosive et qui a pour mission de connecter les applications, les périphériques et les données du monde aussi facilement que Facebook relie les gens.



MuleSoft permet aux entreprises de connecter facilement et rapidement les applications SaaS, mobiles et sur site, d'accélérer leurs transformations internes, l'innovation et au final de devenir plus agiles et plus compétitives.

Notre technologie est un facteur clé des mouvements les plus importants d'aujourd'hui: Cloud, Social Media, Mobile et Big Data.



MuleSoft vient d'être nommée Best Place to Work par le site Glassdoor.com



SAN FRANCISCO - 10 Décembre 2014 - MuleSoft, la société qui rend facile la connection d'applications entre elles, des données et des end-points, a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises - catégorie petites et moyennes entreprises - pour lesquelles travailler en 2015.

Choice Awards des employés Glassdoor repose uniquement sur le feedback des employés, qui choisissent de fournir leurs commentaires sur leurs emplois, leurs milieux de travail et les entreprises.



À propos d'Antoine:



• Expert dans la ventes aux entreprises de solutions a forte valeur ajoutée avec plus de 18 ans d'expérience.

• High-achiever.

• Très forte croyance dans le service à la clientèle exceptionnel, axé sur la conduite des résultats positifs pour les clients.



Spécialités & Points forts :

• Un haut degré de sens des affaires et une capacité naturelle à identifier les opportunités commerciales

• Succès démontré dans chaque rôle

• Excellentes compétences interpersonnelles, développement de la relation Client

• Mentalité de Challenger qui conteste le «statu quo»

• Gestion d'équipes de ventes / Canal de ventes

• Leader d'opinion

• Une connaissance approfondie de l'industrie de l'hébergement et de l'integration d'application d'entreprises

• Passionné par les technologies émergentes

• Très forte éthique de travail