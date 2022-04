Antoine LEFEVRE

Diplômé d’un Master Génie civil spécialité Techniques Nouvelles pour la Construction et la Réhabilitation et fort d’une année d’expérience dans la gestion de chantier tant dans la construction que dans la rénovation, je souhaiterais mettre mes compétences au service d' société ambitieuse et innovante sur un poste de conducteur de travaux.



Mes compétences :

Autocad

Project Office

Word

Autodesk Robot

Excel

WinRDM

Matlab

Allplan

Micropiste