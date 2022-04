Antoine LEGEAS

Tout juste diplômé d'une formation de deux ans en Communication visuelle, je suis à la recherche d'un entreprise partenaire afin d'effectuer une ou deux années en alternance selon le besoin. Au vu des mes différentes formations je souhaite me spécialiser dans le domaine du marketing ou du webdesign. La première option me permettrait d'appréhender un projet dans sa globalité, c'est à dire de l'élaboration de la stratégie jusqu'à la la conception graphique. Enfin la seconde option me garantirait de consolider mes compétences en tant que graphiste et ainsi être en phase avec les besoins actuels des entreprises et autres structures.



Plus globalement, je suis passionné par les arts graphiques et tout ce qui touche à la communication d'une manière générale. Dynamique, rigoureux, et déterminé à réussir ce que j'entreprends, je m'engage entièrement dans chaque projet dans le but de satisfaire les parties prenantes.



Plus personnellement, je suis d'une nature curieuse et j'essaye au maximum d'ouvrir mon esprit au monde qui nous entoure. Que ce soit les nouvelles technologies, les arts, l'environnement, je tente chaque jour de me forger ma propre opinion afin de mieux appréhender notre société en perpétuelle évolution.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Final Cut Pro X

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator