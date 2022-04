Antoine LEGRAND

Jeune diplômé avec 4 mois d'expérience professionnelle, motivé à apporter mes connaissances et à les appliquer au sein d'une entreprise. Étant ambitieux, je cherche qu'à faire mes preuves. Ayant une bonne maîtrise de l'outil informatique et avec un maintien régulier sur les normes en vigueur.



Mes compétences :

Analyse d’accidents de travail et renseignement de

GMAO

Proposer des axes d’amélioration continue

Mise à jour du DUERP (Document Unique d'Evaluation

Microsoft Office

Mise en place de plan d’action

Former le personnel sur les procédures de sécurité

Identification de situations à risque, Non-conform