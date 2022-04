Antoine LEGRAND

Je souahite rejoindre la Direction Communication ou la Direction Santé d'une société évoluant dans le secteur de la santé et apporter mon savoir faire pour accompagner des stratégies de communication B to B ou B to C.



Mes cibles sont les complémentaires santé (mutuelles, institutions de prévoyance, groupes d'assurance), des groupements de maisons de retraites, les laboratoires pharmaceutiques, des syndicats professionnels, les groupements d'hôpitaux.



Double formation : Biologie et communication.



Mon parcours professionnel en 3 grandes étapes, il m'a permis d'encadrer des équipes, d'acquérir et de développer un certain nombre de techniques de communication axées plus particulièrement dans le secteur de la santé, techniques que je souhaite adapter au sein de grandes structures.

- Agence de communication santé (Chef de pub, Dir. Clientèle, Dir. Unité), lancements et le développement de produits pharmaceutiques en concevant des stratégies marketing, des plans d'actions, j'ai travaillé pour de nombreux laboratoires tels que Pfizer, Novartis Pharma, BMS, mais aussi Procter&Gamble pharmaceuticals, Solvay Pharma, Stafford Miller.

- Sociétés d'édition, (Dir. Commerciale et créateur d'un magazine), en développant des lettres professionnelles spécialisées en droit de la santé, en mettant en places des formations destinées au monde médical.

Puis en créant un magazine gratuit sur la santé des enfants de 0 à 3 ans distribué dans 2500 (sur 2700) salles d'attente de pédiatres, avec la présence des principaux annonceurs tels que Danone, Nestlé, Huggies, Nivéa Baby, Mixa Bébé,

- Agence événementielle Directeur des Projets en concevant des manifestations, des symposiums, des campagnes de prévention solaire pour l?Oréal, véritable road show sur une vingtaine de villes, avec l'appui des dermatologues.



