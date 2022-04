Antoine LEHY

Après un an en Nouvelle-Calédonie(2010-2011), je suis revenu en France dans l'objectif de me former dans la qualité de l'air (Rejets atmosphériques et air ambiant) en faisant une année de licence de la mesure de la qualité des milieux à Poitiers.

Pour compléter ma formation je suis resté une année chez DEKRA IDF entant que technicien environnement en rejets atmosphérique dans l'objectif de participer au développement de ce type de mesure en Nouvelle-Calédonie.





Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010