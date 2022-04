Antoine LEKIEFFRE

En tant que directeur juridique et compliance, je conseille la direction générale sur la définition de la stratégie.



En intervenant en tant que "business et lawyer" et « compliance officer » de la société, je suis au plus près des réalités de l'entreprise et préviens ainsi les risques juridiques et compliance auxquels cette dernière est exposée afin de contribuer à sa croissance. Je suis le garant de la sécurité juridique, fiscale et du patrimoine de l'entreprise.



J'accompagne le développement notamment international de la société, en proposant des montages juridiques et fiscaux adaptés.



Je soutiens et conseille activement les directions opérationnelles et j'organise des formations internes, ce qui permet ainsi, au delà du management des risques juridiques, d'exercer une mission de management juridique des risques.



Mes compétences :

Risk Manager

corporate

nouvelles technologies

propriété intellectuelle

Compliance Officer

business partner