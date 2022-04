Anne LEKIEFFRE

Hays est le spécialiste du recrutement multi-secteur qui recrute en CDI, CDD et travail temporaire dans toute la France.



J évolue au sein de Hays depuis 5 ans, d abord en tant que Consultante en recrutement et maintenant en tant Manager d une équipe spécialisée sur les métiers techniques en Assurance.



De formation en Ressources Humaines, j interviens depuis plus de 10 ans auprès de professionnels du secteur de l assurance, pour les accompager dans leurs missions de recrutements.



Métiers développés par mon on équipe :

- Gestionnaire production et prestation en assurance santé et prévoyance

- Gestionnaire production et prestation en assurance vie

- Gestionnaire production et sinistres en assurance dommages et Iard (particuliers et professionnels)

- Téléconseillers et Télévendeurs en assurance





N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour connaître toutes nos opportunités



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Dommages

IARD

Prévoyance

Prevoyance assurance vie

Recrutement

Santé