Antoine LEMELLE

Responsable du Développement Immobilier (44, 85 et 49)



Après plusieurs expériences commerciales chez Coca-Cola, Mars Chocolat et les Brasseries Kronenbourg, j'occupe le poste de responsable des Ventes Secteur pour la société LIDL. Ma mission est de superviser 4 magasins Lidl : Managment de 60 à 80 collaborateurs, pilotage économique, social et commercial des magasins.

Depuis 2016 je suis également en charge du recrutement des managers de magasin Lidl pour 3 départements (60 magasins).



Avril 2018 : début d'une nouvelle aventure ! Je suis désormais missionné par Lidl dans le but de travailler le Développement Immobilier de l'entreprise sur les départements 44 / 85 et 49.



Mes compétences :

Commercial

Distribution

Evénementiel

Événementiel sportif

Franchise

Marketing

Sport

Sport de haut niveau

Vente

Management

Formation et recrutement