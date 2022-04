Antoine LENEUF

Responsable du développement commercial pour l'entreprise Mision Misericordia, création, production et vente de vêtement éthique et mode haut de gamme.Array



Misericordia est distribué dans 17 pays dans le monde dans les boutiques et concepts stores les plus prestigieux comme Colette, Le bon Marché, Harvey Nickols, Corso Como, Isetan, Saks...



Depuis 2008 Misericordia a lancé sa boutique en ligne et depuis 2013 sa boutique à Paris, rue de Charonne.



Misericordia produit éthiquement dans son propre atelier au Pérou depuis 2002 et utilise des matières péruvienne, notamment du coton organique.



Depuis 2 ans, une collaboration a lieu entre Kris Van Assche, le designer homme de Dior et Misericordia sur une collection capsule pour la marque Kris Van Assche.



