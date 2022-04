Antoine LENOËL

J'organise et anime des formations continues de courte durée (3 ou 4 jours) dans le domaine des logiciels SIG (Systèmes d'Information Géographique), plus précisément :

- formation Mapinfo (durée : 4 jours) ; 3 sessions annuelles (février, juin et décembre)

- formation ArcGIS Arcview (durée : 4 jours) ; 2 sessions annuelles (avril et octobre)

- formation QGIS (durée : 3 jours) ; 4 sessions annuelles, en janvier, mai, septembre et novembre.

Ces formations SIG intéressent :

- soit des salariés "chargés d’études ou de mission" (principalement des secteurs Environnement / Aménagement / Eau / Urbanisme, …)

- soit des "consultants indépendants"

- soit des demandeurs d'emploi.



L'objectif est acquérir, sur une durée courte, une très bonne autonomie d'utilisation d'un logiciel SIG, bien au delà d'une initiation. Déjà 57 sessions réalisées.



Mes compétences :

Formateur

Systèmes d'Information Géographique

SIG