Antoine LEROUX

Une voie commerciale qui m'a peu convaincue à l'iut Techniques de Commercialisation de Laval, un virage par la licence e-commerce de l'iut de Vannes et me voici sur la route du Référencement.



Curieux de nature, lecteur diligent du web, le SEO m'a semblé être le domaine qui me convenait: entre technique et rédactionnel, réflexion et mise en application, le tout avec un zeste de veille, j'ai donc trouvé chaussure à mon pied.



Pendant près de 8 ans je fut chef de projet en référencement naturel, afin de mettre en application mes connaissances du web (SEO / SEA / SEM / SMO / ... - et pleins d'autres acronymes)au quotidien pour les sites web de mes clients. Durant 6 ans, je fut le responsable de l'équipe SEO de l'agence Mediaveille, équipe ayant connu une croissance de 4 à 15 référenceurs experts.



Désormais, je suis responsable acquisition de trafic au sein de Ouest-France Multimédia pour le site Ouest-France Immobilier.



Ma mission? Améliorer le référencement tout simplement! Accroitre la qualité de l'audience et de le positionnement, proposer des alternatives, des solutions et de nouvelles pratiques.



Twitter : http://www.twitter.com/seofriendly



Mes compétences :

Référencement naturel

SEO local

Liens sponsorisés

PHP

Search Marketing

E-Commerce

Webmarketing

SEA

E-Marketing

SEO

SEM

Référencement

Wordpress