Je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi en tant qu'actuaire.



Fort de mes stages en entreprise et de la formation dispensée par l'Euria, je souhaite trouver une entreprise qui me permette de développer mes capacités et d'apporter mes connaissances techniques.



Mes compétences :

Achats

R

SAS

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

SAS Statistical Package

Personal Home Page

MySQL

Java

C++

C Programming Language