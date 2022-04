Antoine LESAGE

Plus de 10 ans d'expérience professionnelle acquise en audit (2 ans), puis en contrôle de gestion commercial au sein d’une société de Vente à Distance (5 ans), et enfin en contrôle de gestion achat au sein de la centrale d’achat des Boulangeries Paul (6 ans).



Je retire de ces expériences un profil hybride polyvalent, autonome, pragmatique et capable de prendre du recul. J'ai une sensibilité outil (ERP mais surtout BO ou QlikView) en leur donnant une priorité absolue quant à leur nécessaire fiabilité mais ne perd pas de vue le nécessaire équilibre entre "production" et "analyse".



My English is quite « rusty » (just need to practice)



A l'affût d'opportunités en Contrôle de gestion ou dans d'autres domaines mettant à profit mes qualités au service de l'entreprise et me permettant de découvrir de nouveaux univers.



Mes compétences :

Business objects

Qlikview

Excel

Reporting

Contrôle de Gestion

Consolidation

Politique Tarifaire

Benchmarking