Antoine LEYDER

Bonjour,

Je suis étudiant dans le domaine de l'informatique. Je maitrise le développement de site internet ainsi que l'optimisation pour moteur de recherche. J'ai également des compétences en design avec une maitrise de la suite Adobe (ps, id, ai, pr et ae) et un très bon relationnel.

Je suis toujours près à m'investir dans de nouveaux projets et à donner le meilleur de mes compétences pour les mener à bien.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Développement web

Design graphique

Community management

Développement informatique

Web design

Montage vidéo