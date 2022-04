Antoine LIENARD

Titulaire d'un bts en Analyses biologiques et biotechnologies, ainsi qu'une Licence en additifs alimentaires et auxiliaires technologiques, c'est dans le domaine de la qualité que j'ai décidé de me lancer. Une première expérience au sein du groupe Auchan m'a réconforté dans l'idée de poursuivre dans ce domaine multidisciplinaire.



Mes compétences :

Diplomatie

Autonomie

Management

Dynamisme

Rigueur

Microsoft Office

IFS

CODIR

Food fraud

Food defense

HACCP