Antoine LIU

Je possède de l’expérience et des compétences techniques approfondies dans la mise en place

d'infrastructures simples ou complexes, l'audit et l'analyse de problèmes des systèmes d'informations.

Le conseil de solutions d'architectures, le pilotage de projets et le management d'équipe font parties de mes compétences.



Mes compétences :

Aix

Virtualisation

Ibm

Windows

Supervision

Réseau

Tcp ip

Tsm

Cisco IOS

Openbsd

Cisco ASA

Stockage

Linux

SAN

Vmware ESX / ESXI

Vmware vsphere

High Availability

Oracle

PKI

MySQL

Architecture informatique

IPS

WAF

A10

F5