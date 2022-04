Antoine LIZZUL-JURSE

Chimiste organicien et bio-organicien :



Synthèse de molécules à activité thérapeutique (Maladie d'Alzheimer).

Synthèses, caractérisations et tests biologiques des molécules étudiées.



Techniques / Equipements scientifiques :



Gestion et maintenance des équipements liés à la synthèse organique.

RMN, IR, LC-MS, UV-VIS, fluorescence, HPLC analytique et semi-préparative, chromatographie "flash", micro-onde, lyophilisateur.



Communication / Bureautiques :



Langues : Anglais courant.

Logiciels : Pack Office, Endnote, Chemdraw, MestReNova.

Rédaction de publications, recherche bibliographique.

Travail en équipe, encadrement stagiaire.

Président de l'association des doctorants.

Représentant des doctorants auprès de l'école doctorale de Normandie.



Mes compétences :

Analyses biologiques

Fluorescence

HPLC

Synthèse organique

Spectrométrie de masse

LC-MS

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

R&D