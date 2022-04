Benoît ROUBINET

Chimie organique et bioorganique :



 Synthèses de biomolécules : nucléosides/nucléotides modifiés, acides aminés

 Synthèse et caractérisation photophysiques de fluorophores organiques

 Préparation et purification de molécules hydrophiles

 Chimie des hétéroéléments : phosphore, soufre et sélénium et des hétérocycles : benzimidazole, benzothiazole



Bio-chimie/Biology

 Marquage et purification de biomolécules (protéines et anticorps)

 Préparation de résines d'affinité

 Cultures cellulaires (NHEK, HaCat, ...)



Techniques / Equipements scientifiques :



 Gestion des équipements liés à la synthèse organique

 RMN, IR, LC-MS, UV-vis, fluorescence

 HPLC analytique et semi-préparative, chromatographie “flash”: (maintenance)

 micro-onde, lyophilisateur



Communications, Bureautiques :



 Langues : Anglais (courant, TOEIC 825 pts en 2011) – Allemand (débutant)

 Logiciels : Pack Office, Endnote, Chemdraw, Mestrenova, ChromQuest

 Rédaction de publications et brevets en anglais, Recherche bibliographique

 Travail en équipe, encadrement stagiaires

 Gestion de projet client



Mes compétences :

Gestion de projet

Industrie pharmaceutique

R&D

Chimie analytique

LC-MS

HPLC