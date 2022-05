Romain LETOURNEUR

Actuellement responsable du service Polluants organiques du laboratoire SAVOIE LABO (groupe Carso).



Diplômé de l'ENSCR, une école d'ingénieurs, chimie générale avec deux choix de spécialisation. Je me suis spécialisé en analyse et procédé pour l'environnement (EPA) et plus précisément dans les analyses, analyses environnementales et dans les procédés de traitements de l'air et de l'eau

J'ai aussi obtenu une licence professionnel Analyse et Contrôle et un DUT chimie



Mes compétences :

Chimie analytique

Chimie verte

Chimie organique

Environnement

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

ISIS Draw

HPLC

GC-MS

Calibration

UPLC/MS

HS-GC/MS

Chromatographie liquide

Chromatographie gaz

Spectrométrie de masse

Headspace