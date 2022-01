Anne LOSSOIS

Double-diplômée de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes et de l'Université de Rennes 1, j'ai pour spécialité la chimie du solide et des matériaux pour les applications dans le secteur du nucléaire. Suite à un stage de 6 mois effectué au CEA Marcoule dans le domaine des verres de confinement, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur recherche en collaboration avec l'Andra, EDF et le CEA sur l'impact des matériaux d'environnement sur l'altération des verres de haute activité pendant 3 ans. Suite à cette expérience, je me suis réorientée vers des postes plus en lien avec l'industrie. J'ai eu l'opportunité de découvrir le domaine du naval/défense pendant près de 2 ans, en tant qu'ingénieur qualité documentaire. C'est dans cette nouvelle voie que je recherche actuellement un poste, toujours en milieu industriel.



Mes compétences :



Humaines :

Organisation

Adaptabilité

Rigueur

Curiosité

Esprit d'équipe



Techniques :

Physico-chimie des matériaux

Formulation verrière

Radiochimie/Cycle du combustible

Techniques de caractérisations du liquide et du solide