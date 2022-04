Aurélia ROUMESY

Après avoir joué avec ma logique pendant 6 ans en chimie organique, j'ai décidé de me reconvertir dans un domaine qui me permet de la mettre en pratique tous les jours.

En formation actuellement à la Wild Code School, je développe chaque jour de nouvelles compétences techniques. J'allie ma persévérance, ma rigueur et mon esprit d'équipe à mes nouvelles aptitudes dans l'objectif de devenir une bonne développeuse. Je découvre avec beaucoup de plaisir les possibilités de création liées à ce domaine et je souhaite pouvoir en expérimenter de nouvelles à vos côtés en réalisant vos projets.



Je recherche un stage en tant que développeuse fullstack à partir de Août ou Septembre 2019.



Lien vers mon site personnel : aureliaroumesy.fr