Justine BAUDE

Depuis septembre 2014, je suis Ingénieur-Conseil en financement et stratégie de l'innovation au sein de la société BDO Innovation (ex-In'Voxa), filiale du groupe d'expertise-comptable BDO France (n°8 en France, n°5 mondial).



Je suis en relation directe avec les PME innovantes afin de les aider à obtenir une aide financière publique. Les projets R&D concernent des secteurs d'activités très diversifiés allant de l'agroalimentaire, à la mécanique et l'électronique en passant par la chimie, les matériaux, le nautisme ou les énergies renouvelables. J'accompagne également les entreprises dans leur développement stratégique à travers des outils visuels, accessibles à tous.



Si vous souhaitez échanger sur des sujets en rapport avec le financement et la stratégie de l'innovation ou mes compétences techniques et scientifiques acquises au cours de ma formation, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing

Fiscalité

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Gestion de projet

Chimie médicinale

Management

Droit des affaires

Chimie organique

Crédit Impôt Innovation

Innovation

R&D

Crédit Impôt Recherche