François POUSSIN

Diplômé de l'école de l'EI.CESI, école d'Ingénieur par l'apprentissage, je travaille actuellement en tant qu'Ingénieur Qualité dans l'aéronautique depuis 2015.



Les 7 années passées chez FAURECIA puis VISTEON (Ex Johnson Controls Electronics) dans le service Qualité ont enrichi mes connaissances dans le domaine industriel et amélioré mes compétences techniques. Durant ces années, j'ai été amené à apprendre et à découvrir les outils indispensable pour être un bon Qualiticien. Ces années ont aussi développé mon savoir faire et mon savoir être, indispensable pour résoudre les problèmes et améliorer la qualité des produits au quotidien.

Je suis amené à travailler au quotidien avec des fournisseurs d'usinage, d'assemblages électronique, de capteurs, d'équipements hydraulique.



Après m'être adapté au domaine Automobile, j'exerce maintenant pleinement mes fonctions d'Ingénieur Qualité Fournisseur chez UTC Aerospace System, un des leaders mondiaux dans la fabrication d'équipements pour l'industrie aéronautique.



Mes compétences :

Résolution problème - 8D - QRQC

Maitrise outils analyse - 5 Pourquoi - Ishikawa -

Anlyse de risques AMDEC / FMEA

Audit Processus FIEV

Injection Plastique

Assurance Qualité

Supplier Management

PCB manufacturing

FAI / DVI