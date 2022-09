Charlène GIRAUDON

Opérationnelle sur différents périmètres RH : formation , recrutement, intérim, gestion des temps et de la paie, gestion administrative du personnel, droit social.



Mes compétences :

Notes de frais

Factures

Achat et gestion de stocks de fournitures

Compte-rendu

Calcul de primes

Organisation de déplacements France / Etranger

Gestion de plannings et agendas

Entretiens professionnels

Droit des contrats

Recrutement

Formation professionnelle

Visites médicales

Mise à jour / suivi de tableaux de bord

Gestion du personnel temporaire

Charges sociales

Gestion des ressources humaines

Gestion des temps

Paie