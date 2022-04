Antoine LOISON

Après 6 ans d’activité dans le local, la direction n'a pas souhaité renouveler son bail auprès du centre commercial entraînant donc mon licenciement économique.



Avec 4 ans d’expériences et ayant effectué ma formation d'alternance dans la même structure, je souhaiterai évoluer professionnellement en me dirigeant vers une activité qui me permettrai :

- De manager une équipe et/ou d'avoir des missions de gestion et/ou de visuel merch

- D'intégrer une plus grande enseigne afin d’acquérir plus de responsabilités et avoir des perspectives d'évolution

- Ouvert également à partir sur un poste de commercial

Dans des secteurs d'activités variés ( Sport, Habillement de la personne, Hi Tech, Grande distribution ... ).

Cette expérience m'a permis d'acquérir de l'organisation professionelle ainsi que de la rigueur tout en restant dynamique et à l'écoute de la clientèle.



Mes compétences :

Plannification horaire

Gestion des commandes

Management

SAV