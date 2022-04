Antoine LOISON

Entre la France et la Chine, je travaille au croisement du Design et des nouvelles technologies pour proposer des produits et services innovants. À travers un pilotage des projets de la R&D à la production, une maîtrise des outils de conception et de communication, et une bonne appréhension des procédés industriels, j'ai pour objectif de développer des produits/services adaptés à nos modes de vie contemporains alimentés par l’étude des usages et une veille sociale, artistique et technologique.



Mes compétences :

3D

Design produit

Direction artistique

Design graphique

Design industriel

Packaging

Conception

Nouvelles technologies